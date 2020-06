Einige Schulen in Großbritannien wieder geöffnet

Trotz heftiger Kritik haben in Großbritannien einige Schulen nach wochenlanger Schließung wegen der Corona-Pandemie wieder geöffnet. Rund zwei Millionen Schüler im Alter von vier bis sechs sowie von zehn bis elf Jahren durften laut den Lockerungsbeschlüssen der Regierung von Premier Boris Johnson am Pfingstmontag, der in England kein gesetzlicher Feiertag ist, wieder in den Unterricht zurückkehren.