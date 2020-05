Mehr als 2 Millionen Corona-Infektionen in Europa

336.000 Infektionen in Russland

Russland ist mit knapp 336.000 gemeldeten Infektionen und 3388 Todesfällen knapp vor Brasilien zu einem neuen Krisenherd der Pandemie geworden. Weltweit wurden nur in den USA mehr Corona-Fälle verzeichnet. Besonders schwer betroffen sind in Europa außerdem Großbritannien (257.154 Fälle und 36.675 Tote), Spanien (234.824 Fälle und 28.628 Tote), Italien (229.327 Fälle und 32.735 Tote) und Frankreich (182.219 Fälle und 28.289 Tote).