Tödlicher Unfall bei Bau von Semmering-Basistunnel

Im Semmering-Basistunnel hat sich Samstagfrüh ein tödlicher Arbeitsunfall ereignet. Wie die ÖBB mitteilten, wurde auf der Baustelle Fröschnitzgraben in der Gemeinde Spital am Semmering ein Vermessungstechniker kurz vor 8 Uhr von einem Baufahrzeug, das Tunnelausbruchsmaterial abtransportierte, erfasst. Nach Angaben der Polizei starb der Mann, ein 59-jähriger Kärntner, noch an der Unfallstelle.