Kärntner starb bei Unfall im Semmering-Basistunnel

Bei einem Arbeitsunfall im Baulos Gloggnitz des Semmering-Basistunnels ist am Donnerstagnachmittag nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich ein 53-jähriger Kärntner ums Leben gekommen. In einem Verbindungstunnel zwischen den beiden Hauptröhren hatte sich eine größere Menge Erdreich gelöst und den Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau zur Gänze verschüttet.