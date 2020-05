WHO-Direktorin für Auslandsurlaub mit Vorsicht

Trump beendet Zusammenarbeit mit der WHO

Die Kritik der USA am Corona-Krisenmanagement der WHO wies Neira allerdings vehement zurück. „Die meisten Länder unterstützen unsere Arbeit. Wir hoffen, US-Präsident Donald Trump noch mit Fakten von der wichtigen Rolle der WHO überzeugen zu können.“ In der Nacht auf Samstag kündigte Trump den Abbruch der Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation an. Neira verwies darauf, dass derzeit Hunderte Labore weltweit nach einem Corona-Impfstoff forschen würden, ohne Informationen zu teilen und Synergien zu bilden, wenn es die WHO nicht geben würde.