Vorbereitung auf zweite Welle wichtig

Etwas Normalität soll in den Spitälern einkehren. Mit Ende der Woche sollen in den Landeskliniken wieder 85 Prozent der Betten zur Verfügung stehen, teilte Gesundheitsreferent Christian Stöckl (ÖVP) mit. Die Covid-Infrastruktur wird aufrecht bleiben.

Allgemein ist zu merken, dass sich die Opposition mit ihrer Kritik noch zurückhält. Einzig FP-Chefin Marlene Svazek attackierte Landesrätin Andrea Klambauer (Neos) scharf wegen der mangelende Richtlinien in den Kinderbetreuungseinrichtungen.