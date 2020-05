Reproduktionszahl in Österreich wieder unter 1,0

Für den Schätzwert werden die vorangegangenen 13 Epidemietage herangezogen. In manchen Bundesländern ist die Anzahl der inzidenten Fälle sehr gering, weswegen Schwankungen der effektiven Reproduktionszahl mit großer Vorsicht zu interpretieren sind, betonte die AGES. Der Wert liege in Oberösterreich zum Beispiel weiter über 1,0. Dies sei aber noch auf eine kleine regionale Häufung von neu diagnostizierten Fällen am 19. Mai zurückzuführen. Gleiches treffe für den Verlauf der effektiven Reproduktionszahl in Vorarlberg zu.