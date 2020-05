Bub begegnet Braunbär - und bewahrt die Nerven!

Als der zwölfjährige Alessandro mit seiner Familie im Südtiroler Nonstal auf einer Alm unterwegs ist, taucht plötzlich ein Braunbär auf. Doch selbst als das mächtige Tier den Buben verfolgt, schafft es dieser, nicht in Panik zu geraten und heldenhaft die Nerven zu bewahren. Das Video zeigt, wie sich Alessandro ruhig von dem Bären entfernt, während sein Vater aus dem Off beruhigend auf ihn einwirkt. Der Bub mahnt sogar noch seine aufgeregte Mutter zur Ruhe. „Das war so cool“, zeigt sich diese erleichtert, als das Tier schließlich das Interesse verliert und sich von der Gruppe entfernt.