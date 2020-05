Shitstorm gegen Alyssa Milano wegen Gesichtsmaske

Nachdem die Kritik auf ihrem Account überhandnahm, reagierte die Schauspielerin mit einem verärgerten Tweet, dass man ihr unrecht tue. Die Maske sei mit einem Kohlefilter ausgestattet. „Arschlöcher, die Maske hat einen Kohlefilter. Also, ja, sie kann gehäkelt sein, ist aber absolut sicher“, schrieb sie. Später erklärte sie noch, dass ihre Mutter ihr diese Maske genäht habe. Andere Twitter-User kamen ihr zur Hilfe und zeigten Fotos von gehäkelten Masken, in die eine Tasche aus Stoff eingenäht ist, in die ein Filter gesteckt werden kann.