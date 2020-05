Rallye-Auftakt? Steirer hofft auf Ungarn-Start

Noch geht Niki das „Gas“ nicht aus. „Meine Sponsoren sind an Bord. Wir hoffen auf eine verkürzte Saison. Obwohl das in der Rallye-EM mit dem Thema Einreise schwer abzuschätzen ist. Meinen Plan, mich in der EM nach vorne zu kämpfen, muss ich wohl umkrempeln.“ Einige Zweifel begleiten den Benzinbruder vor dem vermeintlichen Rennen in Ungarn. „Was Hygienestandards und so angeht, ist das dort nicht das Wahre. Wenn was passiert und man muss ins Krankenhaus, schaue ich immer, wie ich so schnell wie möglich nach Hause komme.“ In Corona-Zeiten schwierig ...