Analyse: Atomstrom nicht wettbewerbsfähig

Österreich klagte gegen Ungarn-Meiler

Für Österreich in dieser Studie besonders brisant: der grenznahe Standort in Paks in Ungarn. Der geplante Ausbau dieser bestehenden Meilerlandschaft um zwei Reaktoren russischer Bauart konnte trotz massiver Geldspritzen aus dem Reich von Zar Putin noch nicht einmal begonnen werden. Die Republik hatte - Speerspitze dieses Widerstands war bekanntlich die frühere Umweltministerin Elisabeth Köstinger - dagegen Klage eingebracht.