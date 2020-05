Hirscher sorgt auch als TV-Moderator für Topwerte

„Hat seine Sache großartig gemacht“

Was für große Freude beim Sender sorgt. „Marcel Hirscher hat seine Sache großartig und 1,2 Millionen Menschen Urlaub in Österreich schmackhaft gemacht. Ein herzliches Dankeschön an ihn für seinen enormen Einsatz sowie auch an Regisseur Michael Kögler, der Hirscher großartig in Szene gesetzt hat, und an die ORF-Landesstudios mit ihren bildgewaltigen Beiträgen zu den 18 vorgestellten Urlaubs-Destinationen“, schwärmt ORF-2-Channelmanager Alexander Hofer.