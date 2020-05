LA-Starlet wittert großangelegtes Corona-Komplott!

Eines, das am 28. April in sehr emotionaler Weise via Instagram-Video dazu aufrief, sich „nicht von den Medien, der Regierung oder den Massen manipulieren zu lassen“. Knapp zwei Minuten lang spricht die deutsche Weitspringerin - auf Englisch (!) - über die ihrer Meinung nach schlimmen Entwicklungen der vergangenen Wochen. Wobei sie weniger die Sorge wegen des Coronavirus antreibt, sondern jene wegen der Maßnahmen, die die Regierungen in Europa und der ganzen Welt getätigt haben. „Voriges Jahr wäre es nicht okay gewesen, Menschen zu einer Impfung zu zwingen! Voriges Jahre wäre es nicht okay gewesen, Programme auf den Handys zu installieren, um alle Kontakte zu kontrollieren! Und voriges Jahr wäre es niemals okay gewesen, Anwälte und Ärzte in Gefängnispsychiatrien einzusperren!“