Kein Scherz! NBA will Disney World für Rest-Saison

Die nordamerikanische Basketball-Liga (NBA) könnte ihre Saison schon bald in Florida bei Micky Maus und ihren Freunden fortsetzen. Nach Informationen des Portals „The Athletic“ soll die restliche NBA-Spielzeit in Disney World in Orlando ausgetragen werden. Der US-Fernsehsender „ESPN“ glaubt, dass der Neustart noch vor Ende Juli erfolgen wird.