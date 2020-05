Fenstertag: Unterricht an 90 Prozent der Schulen

Fast alle Schulen öffnen am Fenstertag

Ob an den Fenstertagen nach Christi Himmelfahrt und Fronleichnam verpflichtend Unterricht an den Schulen stattfinden soll, darüber gab es unlängst einen Disput zwischen Bildungsminister und Lehrergewerkschafter. Dieser konnte mittlerweile beigelegt werden, indem eine typisch österreichische Lösung gefunden wurde: In einem gemeinsamen Brief appellierten Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) und Lehrergewerkschafter Paul Kimberger an die Lehrer, an diesen zwei Tagen freiwillig zu unterrichten.