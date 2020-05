„Wir werden wie ein Orkan über die Liga fegen!“

Im Rapid-Dress hat Andi Dober enorm viel erlebt. Immerhin spielte er mit den Grün-Weißen in der Champions League, Europa League und konnte sogar einen Meistertitel feiern. Jetzt ist er in der burgenländischen Landesliga mit Siegendorf auf Titelkurs, ehe die Coronakrise den ASV gestoppt hat. Dober ist sich aber sicher: „Wenn wir nicht heuer aufsteigen, dann fegen wir in der nächsten Saison wie ein Orkan über die Liga hinweg.“ Das nennt man wieder einmal eine echte Ansage. Im fan.at Interview erzählt der Verteidiger aber nicht nur über seine Erfolge, sondern auch über seine Fehler und gibt den jungen Kickern einige Tipps.