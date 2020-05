Betonteilebau nun in den Händen einer Frau

Die Tiroler IGO-Ortner-Gruppe, zu der auch die in Linz ansässigen Unternehmen ELIN und EBG gehören, wird in vierter Generation von Iris Ortner geführt; bei Treul-Welser-Kieswerke in Gunskirchen hat Ursula Huber-Wilhelm-Treul die Fäden in der Hand - diese Unternehmen sind in Österreich die wenigen Ausnahmen in der sonst von Männern dominierten Baubranche, in denen bereits Frauen das Sagen haben.