Kate hielt sich in ihrer Jugend nicht für hübsch

Mit ihrer natürlichen und herzlichen Art hat Herzogin Kate die Briten im Sturm erobert. Bei offiziellen Auftritten wirkt sie stets souverän und charmant, schafft es mit ihren Looks immer wieder in die Schlagzeilen. Dabei soll das nicht immer so gewesen sein, wie eine Uni-Freundin nun Royal-Expertin Katie Nicholl verraten hat. Denn Kate soll in ihrer Jugend sehr schüchtern und unsicher gewesen sein.