Auch Corona kann den Marathon nicht stoppen

Marathon-Organisator Ulf Arlati setzt sich mit seinem Team für diejenigen ein, die es wirklich brauchen. Diesmal konnten trotz Corona-Pause stolze 7024 Euro an eine vom Schicksal getroffene Familie und an ein Frauen-Hilfszentrum übergeben werden. In 14 Jahren wurden damit bereits 290.000 Euro gesammelt. Hochachtung.