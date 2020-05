Wenn die „Musi“ nicht mehr blasen kann

Im August wäre spezieller Auftritt

Nachdem schon das Frühjahrskonzert sowie der Auftritt beim Gauder Fest ins Wasser gefallen sind, hofft Joast, dass man Ende August beim Schützenregimentstreffen in Zell am Ziller vielleicht doch noch aufmarschieren kann. „Es ist ein spezielles Konzert anlässlich des Jubiläums mit tollen Bildern geplant. Das steht jedoch leider noch in den Sternen.“ Warten auf bessere Verordnungen heißt es also weiterhin für Tirols Kapellen.