„Mögliches Fehlverhalten muss ans Tageslicht!“

Erstes Gespräch zwischen Regierung und Novartis

Schramböck nutzte ihren Tirol-Aufenthalt für Gespräche mit dem Schweizer Pharmakonzern Novartis in Kundl. Der Konzern hatte angegeben, seine Penicillin-Produktion in Tirol möglicherweise aufzugeben. Das Ministerium wollte das jedoch verhindern. Man habe sich nun darauf verständigt, eine Taskforce einzurichten. Doch die Penicillin-Produktion sei „ein wichtiges Thema“, da es um die „wirtschaftliche Landesverteidigung“ gehe. In Tirol gebe es die einzige große Produktionsstätte für Penicillin in der westlichen Welt, betonte sie.