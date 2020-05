Muss Pharmafirma in Tirol bald aus Asien zukaufen?

Laufend ist zuletzt angesichts der Corona-Krise gefordert worden, dass wieder mehr - etwa Medizin und Medizinprodukte - in Europa produziert werden muss, um Abhängigkeiten zu beenden. In Kundl in Tirol sitzt mit Novartis der letzte Penicillinproduzent Europas. Und just hier stehe nun ein Fragezeichen hinter der Produktion ...