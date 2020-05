Urfahranermarkt soll im Herbst wieder stattfinden

„Mein klares Ziel ist es, dass im Herbst wieder ein Urfahranermarkt stattfinden kann. Entweder in gewohnter Form oder in einer anderen, alternativen Form“, wünscht sich der Linzer Vizebürgermeister Bernhard Baier wieder mehr Normalität. Bei seinen Plänen nimmt er sich das Münchner Oktoberfest zum Vorbild, das zuerst ganz abgesagt wurde, nun aber vielleicht doch in einer anderen Form stattfinden wird, etwa mit Fahrgeschäften und Buden, die über die Stadt verteilt werden sollen.