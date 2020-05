Mit „Steuerrückzahlung“ locken Gauner in die Falle

1850 Euro werden in der Fake-Mail versprochen

Doch Cyberkriminelle gehen auch mit „alten“ Tricks auf Beutejagd. „Das Finanzministerium will Ihnen Steuern zurückzahlen und braucht nur noch Ihre Kontaktdaten.“ Die Nachricht, die derzeit auch zahlreichen Tirolerinnen und Tirolern in die E-Mail-Postfächer flattert, klingt in der Tat verlockend. „Immerhin werden 1850 Euro versprochen“, erklärt ein „Krone“-Leser aus Innsbruck, der zum Glück misstrauisch wurde und die Nachricht löschte. Denn hinter der gefälschten Absenderadresse des Bundesministeriums für Finanzen – kurz BMF – verbergen sich leider hinterlistige Betrüger.