Box-Weltmeister stoppt Ladendieb - Polizei warnt

Was war passiert? Der Halbschwergewichtler sah auf dem Parkplatz einen Mann, der plötzlich im Sprint aus dem Geschäft läuft. Bösel fährt hinterher, stellt den 29-Jährigen in einem benachbarten Wohngebiet. „Er versuchte dann weiter zu Fuß zu flüchten, schmiss Mülltonnen um. Aber ich konnte ihm locker folgen. Da hat er dann auch gemerkt, dass es nichts bringt“, erzählt der Weltmeister in der „Bild“.