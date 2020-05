Surfer wehrte sich mit Fäusten ++ Toter in USA

Corona-Ausnahme für Wassersportler

Die tödliche Attacke an der Küste Kaliforniens geschah am Samstag am frühen Nachmittag rund 90 Meter vor dem Manresa State Beach bei Santa Cruz. Die Gewässer in der näheren Umgebung wurden daraufhin für fünf Tage für Schwimmer und Wellenreiter gesperrt. Zudem seien Warnschilder aufgestellt worden. Der Strand selbst ist zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie von 11 bis 17 Uhr geschlossen, ausgenommen sind Wassersportler.