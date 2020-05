Deutsche Touristiker rechnen mit Gäste-Ansturm

Bayern erwartet Ansturm zu Pfingsten

Nicht nur in den Küstenregionen wird mit steigenden Besucherzahlen gerechnet. Auch die Tourismusregionen in Bayern, wo zuerst die Biergärten am 18. Mai öffnen, stellen sich auf hohe Buchungszahlen bereits am Pfingstwochenende ein. „Wer am Pfingstwochenende kommen will, sollte bald buchen“, sagte etwa Bernhard Joachim, Geschäftsführer der Allgäu GmbH.