Bayern öffnet zuerst die Biergärten am 18. Mai

Bayern prescht als erstes Bundesland in Deutschland vor und beginnt die Lockerung der Corona-Auflagen in der Gastronomie mit den Biergärten. Ab 18. Mai dürften Gäste im Freien bewirtet werden, sagte Ministerpräsident Markus Söder am Dienstag in München. Die weiteren deutschen Bundesländer wollen sich am Dienstagabend in einer Videokonferenz darüber beraten, wann sie die Gastronomiebetriebe aufsperren. Es gilt jedoch als sehr wahrscheinlich, dass ebenfalls der 18. Mai zum Stichtag werden könnte.