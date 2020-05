Flo springt beim Boss in die Sandkiste

Ab in die Sandkiste in Rif. Das heißt es für Flo Schnetzer seit gut einer Woche. Seit eben in der Coronakrise für die heimischen Beachvolleyballer mit Kaderstatus die Ampel für Freilufttrainings auf Grün gestellt wurde. Freilich unter strengsten Auflagen – da gehört auch die Sonnenbrille bei jedem Wind und Wetter zur Pflichtausrüstung. „Ich bin voll happy und total dankbar, dass ich überhaupt wieder trainieren kann“, betont der 30-jährige, für den Salzburger Verband startende Unteracher.