Behörden genehmigen Leipzig-Mannschaftstraining

RB-Vorstandsboss Oliver Mintzlaff hatte in der Vorwoche angekündigt, das Mannschaftstraining am Dienstag wieder aufnehmen zu wollen. Voraussetzung dafür seien jedoch die Genehmigung sowie negative Corona-Tests. Die Tests wurden bei den RB-Profis am Freitag und Montag vorgenommen. Der Verein, bei dem auch die ÖFB-Legionäre Marcel Sabitzer, Konrad Laimer und Hannes Wolf unter Vertrag stehen, gab bisher keine Auskunft über die Ergebnisse.