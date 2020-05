Bildungsexperte: Was ist Flipped Classroom?

Diese Präsenzphasen an der Uni sind natürlich jetzt in Corona-Zeiten nicht möglich. Sie können aber in „virtuellen Lehrsälen“ auf universitätseigenen Plattformen oder in Diskussionen in Chat-Foren durchgeführt werden. Salcher: „Generell waren die Universitäten auf Distance Learning deutlich besser vorbereitet als das Schulsystem und konnten sich daher schneller auf die neue Situation einstellen. Wobei es auch bei den einzelnen Uni-Professoren virtuelle Top-Performer und leider auch negative Ausreißer gibt.“