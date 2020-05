Besondere Voraussetzungen für Matura und Prüfungen

Und sie betont weiter: „Es werden dies ganz gewiss nicht Prüfungen zweiter Klasse sein. Denn nach den belastenden Wochen, ist es trotz mancher festgelegten Erleichterungen heuer gewiss nicht einfacher, sondern eher schwieriger als in ‚normalen Jahren‘, sich den Herausforderungen der abschließenden Prüfungen zu stellen.“ In diesem Frühjahr war bedingt durch das Distance Learning ein besonders hohes Maß an Eigenverantwortung und Flexibilität gefordert. Diese Situation gemeistert zu haben, könne sich in der weiteren Zukunft der jungen Menschen eigentlich nur besonders bezahlt machen. „Ich wünsche daher unseren Maturantinnen und Maturanten und allen anderen, die eine abschließende Prüfung ablegen werden, dass sie motiviert und freudig die vor ihnen liegenden Aufgaben anpacken werden“, betont die Landesrätin.