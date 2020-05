Keine Zeit für Abschied

Wie berichtet, werden ab 4. Mai die heimischen Pflegeheime wieder für Besucher geöffnet. Was sich in den vergangenen Wochen aber in Sachen Sterbebegleitung, Verabschiedung und Trauerarbeit abgespielt hat, sorgt bei vielen Betroffenen für Tränen in den Augen – und für pure Verzweiflung. Die Hinterbliebenen von Hermine Mikina (88) können ein trauriges Bild über die Ereignisse zeichnen. Die liebevolle Mutter und Großmutter ist nicht mehr, die Vorgänge waren offenbar ein Skandal. In der Kritik steht ein privates Pflegeheim in Wiener Neustadt: „Der Gesundheitszustand meiner Mama hat sich immer mehr verschlechtert. Wir sind vier Geschwister, aber nur zwei durften sie laut Heimleitung besuchen“, schildert Tochter Sabine Gottfried, 47-jährige Krankenschwester aus der Region.