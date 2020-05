Kriegserinnerungen eines Abenteurers: Hans Dichand

Hier in Pollensa erfuhr ich, dass ganz in der Nähe Anton Zischka lebte. Sofort wanderte ich los und klopfte unangemeldet bei ihm an. Er empfing mich freundlich, und nach diesem ersten Besuch wurde ich noch einige Male in sein Haus eingeladen. Wir führten lange Gespräche über den Krieg, von dem die Insel verschont war. Nach einigen Monaten wurde ich wieder - angeblich durch Austausch mit einem auf Mallorca notgelandeten alliierten Piloten - in den Krieg zurückgeholt.