Ein stiller erster Mai mit viel Symbolkraft

Ein kräftiges „Ho-ruck“ war am 1. Mai nirgends zu hören. Einige Vereine wollten aber dennoch nicht ganz auf die Mai-Tradition verzichten. In Göriach im sonst am 1. Mai so aktiven Lungau holte die Feuerwehr einen Maibaum aus dem Wald und stellte ihn per Kran auf. Natürlich unter Einhaltung aller Abstandsregeln, wie Kommandant Dominik Kößler betont. Nur vier Kameraden packten beim Schlägern und Aufstellen an.