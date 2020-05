Fahrverbot für Transit-Lkw wird ausgesetzt

Das Verkehrsaufkommen sei in den Wochen der Corona-Maßnahmen in Oberösterreich stark zurückgegangen. An den Grenzübergängen komme es jedoch zu Verzögerungen. „Um die Wirtschaft in der Zeit des Wiederhochfahrens nicht noch zusätzlich zu belasten, werden die Beschränkungen zeitlich verzögert und abgestimmt mit dem Bundesland Salzburg starten“, teilte Landesrat Günther Steinkellner (FPÖ) am Donnerstag in einer Aussendung mit. Er versicherte aber, dass man „selbstverständlich“ zu angekündigten Lkw-Transitverboten und zur Entlastung des Bezirks Braunau stehe In der Corona-Ausnahmesituation gelte es jedoch „mit Hausverstand“ vorzugehen, begründetet er das Inkrafttreten der Verordnung erst zum 1. Juni.