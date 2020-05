Auch in der Krise sind noch Jobs zu vergeben

Verglichen mit dem Vorjahresmonat liefen Mitarbeiter der Berufsgruppe Gesundheit, Medizin und Soziales heuer im März sogar den am Arbeitsmarkt so begehrten IT-Fachkräften den Rang ab. So seien im vergangenen Monat hier um 17 Prozent mehr Stellen ausgeschrieben gewesen als noch ein Jahr davor, teilte die Online-Jobbörse unter Verweis auf die aktuelle Auswertung am Donnerstag mit. Im IT-Bereich hingegen seien die Stellenausschreibungen um 27 Prozent gesunken.