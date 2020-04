IOC-Boss Bach: „Wir müssen alle Opfer bringen“

Die Verschiebung der Sommerspiele in Tokio auf 2021 wird das Internationale Olympische Komitee „mehrere hundert Millionen US-Dollar“ kosten. Diese Summe nannte IOC-Präsident Thomas Bach in einem Brief an die olympische Bewegung, der am Mittwoch veröffentlicht wurde. Noch sei es zu früh, eine genau Zahl anzugeben.