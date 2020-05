Statistik zeigt: Mehr Unfälle mit Alkolenkern

Im Bundesländervergleich auf Platz 2

Insgesamt 6400 Unfälle wurden im vergangenen Jahr auf Oberösterreichs Straßen protokolliert. Im Bundesländervergleich platziert man sich damit hinter Niederösterreich (6995 Unfälle) auf dem zweiten Platz, gefolgt von der Steiermark (5265). Erfreulich ist der Rückgang bei den verletzten und getöteten Personen im Straßenverkehr. Vor allem die Anzahl der verletzten Kinder nahm in den vergangenen Jahren in unserem Bundesland kontinuierlich ab. So wenige wie 2019 waren es in den vergangenen zehn Jahren nie. Umso bedenklicher ist der Anstieg bei den Alkolenkern.