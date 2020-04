Anna Gasser: Die Schwester als Trainingsrettung

Stillhalten kann sie nicht, unsere Olympiasiegerin und zweifache Sportlerin des Jahres. Weshalb Snowboarderin Anna Gasser auch in der Coronazeit ziemlich Gas gibt. Ob auf dem Mountainbike, dem Hometrainer oder auf ihrer traumhaften Terrasse mit Blick über den Millstätter See. Dort übt sich die 28-Jährige an spektakulären Kunststücken mit ihrer Schwester Eva, EM-Dritte in der Sportakrobatik: „Es sieht gefährlicher aus, als es ist. Wir sind ein eingespieltes Team, und ich vertraue Eva blind“, so die Freestylerin, die in der wichtigsten Trainingszeit des Jahres bislang auf Schnee verzichten muss: „Ungewohnt. Normalerweise feilen wir im April und im Mai an neuen Tricks. Ich hoffe, dass wir nächsten Monat so wie die Skifahrer wieder am Berg trainieren dürfen.“