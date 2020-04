Kurz schwört Österreicher auf „Comeback“ ein

In seiner Rede zum 75. Jubiläum der Gründung der Zweiten Republik hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) die Österreicherinnen und Österreicher auf ein „Comeback“ ihres Landes angesichts der Corona-Krise eingeschworen. Das Republiksjubiläum falle in „eine Zeit der Krise, in der uns allen nicht wirklich zum Feiern zumute ist“, sagte Kurz am Montag. Der „Weg des Wiederaufbaus“ sei noch lange nicht abgeschlossen, betonte der Kanzler: „Im Gegenteil: Er hat erst begonnen.“ Aber Österreich sei „Gott sei Dank ein starkes Land. Und wir alle, wir Österreicherinnen und Österreicher, werden unseren bisher erfolgreichen Weg fortsetzen. (...) Auf das Comeback für Österreich, an dem wir alle beteiligt sind.“