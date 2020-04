Harry und Meghan arbeiten an Enthüllungsbuch

„Megxit“-Gespräche mit Journalisten

Vor ihrer Abreise nach Kanada und in die USA, wo sie jetzt leben, sollen der Prinz und seine Frau bereits Interviews mit den Royal-Journalisten Omid Scobie und Carolyn Durand geführt haben. Beide gelten als Vertraute des Paares, die immer wieder mit exklusiven Insiderstorys überraschen. So hatte Scobie ausführlich über Einzelheiten eines Videoanrufs des Herzogspaares von Sussex bei Queen Elizabeth II. an ihrem 94. Geburtstag berichtet.