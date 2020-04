Drogen für einen Häftling in Justizanstalt Asten

Auf seine Drogenlieferung wartete ein Häftling in der Justizanstalt Asten am Samstag vergeblich: Drei Freunde - zwei 21-Jährige aus Wels und ein 33-jähriger Gmundner - sollten ihm sechs Gramm Marihuana, die sie zuvor am Linzer Hauptbahnhof erstanden hatten, in die Haftanstalt liefern.