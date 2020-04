Seekirchner Segelschulleiter zog es nach Schweden

Den Schweden kommt in so einer Situation auch zugute, dass sie keine „Bussi-Bussi“-Gesellschaft sind und einem nicht, wie etwa Spanier oder Italiener, zur Begrüßung um den Hals fallen. Dennoch sind sie laut Müller „freundlich, offen und zugänglich“. Zu Österreich gibt es vor allem den Mentalitätsunterschied, dass die Schweden den Entscheidungen der Regierung und Behörden einfach vertrauen. „Vielleicht brauchen sie deshalb weniger Verbote“, so Müller. Die schwedische Regierung will sich nicht an anderen Ländern orientieren, sondern unabhängig ihren eigenen Weg gehen.