Corona-Krise bringt Verluste für Krankenkassen

Inzwischen wieder positive Entwicklungen

Alleine in der zweiten Märzhälfte verbuchte man um 5,69 Prozent (rund 180.000 Menschen) weniger versicherte Erwerbstätige als im März 2019. Im gleichen Zeitraum stieg die Zahl der Arbeitslosen in entsprechendem Ausmaß. Dennoch sieht die ÖGK aber schon „erste positive Signale“, weil seit der Ankündigung der Maßnahmen-Lockerungen ein Zuwachs an pflichtversicherten Erwerbstätigen von rund 16.000 Personen registriert worden sei. Die ÖGK begrüßt auch die Möglichkeit zur Kurzarbeit und ersucht die Unternehmen ausdrücklich, davon Gebrauch zu machen.