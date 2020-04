Positive Zwischenbilanz über Fernlehre an der JKU

Stefan Koch, Vizerektor für Lehre, fasst die aktuelle Lage so zusammen: „Aufgrund der Corona-Krise waren wir gezwungen, in sehr kurzer Zeit die gesamte Präsenzlehre auf Distance Learning umzustellen. Natürlich klappt da nicht alles völlig reibungslos, aber als JKU haben wir ein Ziel: Wir wollten und wollen weiter möglichst viele Lehrveranstaltungen und Prüfungen so anbieten, dass unsere Studierenden auch in dieser Situation ein gutes Angebot vorfinden und keine zusätzlich großen Probleme in ihrem Studium dadurch haben. Es ist mit dem Einsatz ganz vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Lehrenden gelungen, in den allermeisten Bereichen ein sehr gutes Angebot vorzulegen.“