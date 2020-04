USA verzeichnen bereits mehr als 45.000 Tote

Die Zahl der Todesfälle in den USA ist am Dienstag nach einer Reuters-Zählung auf über 45.000 gestiegen und hat sich damit in etwas mehr als einer Woche verdoppelt. Allerdings scheinen sich die Corona-Fälle in den USA in dieser Woche zu verlangsamen. Die Vereinigten Staaten haben mit Abstand die weltweit größte Zahl von bestätigten Coronavirus-Fällen, sie ist fast viermal so hoch wie in Spanien, dem Land mit der zweitgrößten Zahl an Infektionen. Weltweit kletterten die Fälle auf 2,5 Millionen. Im Zusammenhang mit den Folgen der Krise beschloss der US-Senat ein neues Corona-Hilfspaket mit einem Volumen von fast einer halben Billion Dollar.