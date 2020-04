Caps bitten Fans zum Heimspiel gegen HC Covid-19

„Die spusu Vienna Capitals freuen sich in diesen harten Zeiten über jede Unterstützung, denn die nicht ausgetragenen Play-Off-Heimspiele hinterlassen auch in Wien finanzielle Lücken. Gerade auch aus den jährlichen Play-Off-Einnahmen wird der Caps-Nachwuchsbetrieb, welcher aktuell auf Online-Basis läuft und in den nächsten Wochen - den behördlichen Vorgaben entsprechend - wieder hochgefahren werden soll, zu einem Teil finanziert“, heißt es in der Caps-Erklärung.