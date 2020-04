Eurofighter-Überflug versetzte Zoo-Tiere in Panik

Panik ist am Freitag im Weißen Zoo in Kernhof im niederösterreischen Bezirk Lilienfeld ausgebrochen. Ein Überflug zweier Eurofighter hatte die Tiere im aufgrund der aktuellen Situation geschlossenen Zoo aufgescheucht, mehrere von ihnen wurden teils sogar schwer verletzt. Das Heer kündigte am Freitagabend volle Unterstützung für den Tiergarten an.