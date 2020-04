ÖAMTC fordert Öffnung des Grenzverkehrs zu Bayern

Was im Verkehrsalltag zurzeit mehr als holprig läuft, funktioniert in den Köpfen der Verkehrsklubs ÖAMTC und ADAC-Südbayern: der Schritt über die Landesgrenze. Die beiden Klubs haben am Donnerstag gemeinsam Vorschläge zur schrittweisen Öffnung des Grenzverkehrs zwischen Österreich und Bayern vorgelegt. Gefordert wird vor allem die Öffnung des „Deutschen Ecks“ für den Transitverkehr.